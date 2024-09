Prima Miss Milano a soli 18 anni, poi scelta per Miss Italia

Prima ha vinto Miss Milano e ora a pochi giorni di distanza è stata selezionata per Miss Italia.

Può sembrare il percorso naturale di chi vuole partecipare a un concorso di bellezza senonché la protagonista di questa avventura è una studentessa di 18 anni appena compiuti (per partecipare bisogna essere rigorosamente maggiorenni).

La giovane si chiama Sofia Rebughi, nata, e residente, a Milano il 13 luglio del 2006. Frequenta il penultimo anno del liceo di Scienze Umane all'Istituto Freud del capoluogo lombardo. Il 27 luglio scorso a Locate di Triulzi (Milano) è diventata Miss Milano. Il 4 settembre a Numana (Ancona), in un villaggio vacanza, è stata scelta per partecipare a Miss Italia e si è qualificata tra le 200 ragazze a livello nazionale per partecipare all'evento che si terrà il 22 settembre.

Il suo sogno nel cassetto è diventare una poliziotta o in alternativa una conduttrice tv. "Non ho mai pensato di partecipare a una selezione di bellezza, è stato un caso - spiega -. L'idea di fare la poliziotta è legata al fatto che mi piace aiutare qualcuno, penso di avere un'attitudine in questo senso e vorrei farne un lavoro dopo l'università studiando Giurisprudenza. Se dovessi andare avanti in tv mi piacerebbe invece essere una conduttrice come Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Maria De Filippi".



