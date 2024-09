La Lombardia festeggia i 140 anni della Diga del Panperduto

Una giornata di incontri e confronti per celebrare il 140esimo anniversario della diga del Panperduto e progettare insieme il futuro della rete irrigua del territorio, quella che si è tenuta oggi a Somma Lombardo, in provincia di Varese, alla presenza tra gli altri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sottosegretario al Cipess Alessandro Morelli.

"Oggi - ha detto Fontana - celebriamo il 140esimo anniversario della diga del Panperduto sul Ticino, inaugurata nel 1884 grazie al visionario progetto di Eugenio Villoresi.

Quest'opera monumentale ha trasformato il territorio, rendendo fertili terre un tempo poco produttive e dando impulso all'economia agricola a nord di Milano. La diga del Panperduto, insieme al complesso sistema idrico che qui si sviluppa, è rimasta quasi immutata dalla sua realizzazione, continuando ancora oggi a ricoprire un ruolo fondamentale nell'economia e nella cultura del territorio".

L'assessore ai Trasporti Franco Lucente ha sottolineato che la Regione "sostiene da sempre il sistema idroviario del territorio" e che sta investendo "sul sistema dei navigli per la navigazione - ha spiegato - in stretta collaborazione con il Consorzio Est Ticino Villoresi, finanziando interventi per oltre 12,6 milioni di euro. Abbiamo inoltre finanziato studi per attività di vigilanza e sicurezza sulle vie navigabili per 1,7 milioni. A bilancio per il triennio 2024-26 abbiamo a disposizione 5,1 milioni per la manutenzione delle sponde e delle alzaie dei Navigli".

"Le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la Lombardia - ha concluso Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio - impongono un'accelerazione nella realizzazione di infrastrutture che mitighino l'impatto del rischio idrogeologico. La diga di Panperduto e il Canale Villoresi, di cui oggi ricordiamo il 140esimo anniversario, sono la testimonianza di quanto queste opere siano importanti".



