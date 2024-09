Incontro Mario Draghi-Marina Berlusconi a Milano

Mario Draghi, secondo quanto ha appreso l'ANSA, lo scorso mercoledì 11 settembre è stato ospite di Marina Berlusconi nella sua abitazione milanese. L'ex premier, che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio.

Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta.

Un portavoce di Marina Berlusconi, interpellato dall'agenzia, ha definito quello di Marina Berlusconi con Mario Draghi "un incontro di cortesia già pianificato da tempo, oltre che un'occasione di conoscenza reciproca".

"Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la Presidente Berlusconi svolge in qualità di imprenditore", ha aggiunto il portavoce



