Incendio a Milano: Viola, non escludiamo nulla, ma è presto

"Una tragedia" sulla quale "stiamo indagando senza escludere nulla" anche ipotesi dolose. Ha detto così il procuratore di Milano, Marcello Viola, al termine di un sopralluogo effettuato con i carabinieri del Nucleo investigativo e i vigili del fuoco in via Cantoni a Milano, dove un incendio in un magazzino cinese ha provocato la morte di tre giovani.

Rispondendo alle domande dei cronisti, Viola ha confermato che "c'è stato un tentativo di fuga" verso il fondo del magazzino, dove si trovavano i tre letti e dove sono state trovate le vittime che pare dormissero dentro. E in merito alle voci su una possibile denuncia per minacce che sarebbe stata da loro presentata ai carabinieri ha detto che gli investigatori "stanno accertando" e che al momento "è ancora troppo presto per le certezze".



