Consiglio Stato sospende sentenza Tar per assemblea biologi

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 2 settembre scorso, ha confermato anche in sede collegiale la sospensione della sentenza del Tar della Lombardia riguardo un ricorso presentato da 22 iscritti su presunte irregolarità della convocazione di una assemblea indetta nello scorso dicembre per chiedere l'annullamento delle deliberazioni e cioè "l'approvazione di tre bilanci e l'aumento della quota di iscrizione".

L'organo amministrativo aveva accolto il ricorso che però ora è stato sospeso dal Consiglio di Stato come già fatto fatto monocraticamente il 19 luglio. Il presidente dell'Ordine dei biologi della Lombardia (Obl) Rudy Alexander Rossetto "rimarca che il ricorso era basato esclusivamente su un presunto vizio di forma degli atti di convocazione dell' assemblea e non conteneva alcuna contestazione, nel merito, delle decisioni assunte dall'organo.

Il Consiglio di Stato ha valutato le ragioni dell'ente meritevoli di adeguato approfondimento. Ciò consente all'Ordine di continuare l'opera avviata, con enormi sforzi, nell'interesse della categoria, opera messa in discussione da 22 iscritti su 5.000 per presunti (ma noi riteniamo inesistenti) vizi di forma".

Rossetto sottolinea che "l'Ordine dei Biologi della Lombardia continua dunque a lavorare nell'interesse degli iscritti e ancor di più nella piena convinzione di avere agito e di agire sempre nel rispetto delle norme vigenti".

