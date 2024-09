Tim è Official telecommunications partner di Milano Cortina 2026

Il gruppo Tim e Fondazione Milano Cortina insieme per i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026: Tima sarà infatti Official Telecommunications partner e fornirà servizi di connessioni ultraveloci in fibra e 5G, oltre a una serie di servizi di collaborazione digitale di ultima generazione.

La partnership è stata firmata da Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, e Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, alla presenza del presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Malagò. Per l'occasione Tim potenzierà la rete mobile nei luoghi coinvolti dalla manifestazione, nelle aree di particolare interesse come aeroporti e stazioni e fornirà oltre 10 mila utenze mobili e router in 5G e 4G.

Inoltre, Tim realizzerà il cablaggio di tutte le venue Olimpiche e Paralimpiche per fornire alla Fondazione soluzioni evolute di fonia e digitali, oltre a due reti di telecomunicazione e trasmissione dati per consentire il collegamento di tutte le sedi presenti nell'area milanese, in Valtellina, nel Veneto e in Trentino-Alto Adige, portando connettività ad altissime prestazioni in località turistiche ad alto potenziale di sviluppo. Infine il gruppo gestirà la sicurezza digitale delle reti e i presidi operativi per rispettare gli altissimi livelli di servizio necessari ai Giochi olimpici e paralimpici.

"Le telecomunicazioni rappresentano un elemento imprescindibile per il successo dei Giochi e con l'ingresso di Tim siamo certi di avere al nostro fianco un partner solido e affidabile", commenta il Ceo di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier. "Noi faremo la nostra parte mettendo a disposizione di questa importante manifestazione i migliori servizi di rete fissa e mobile 5G oltre a soluzioni digitali innovative", aggiunge Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA