Strage in famiglia, i funerali a Paderno con l'omelia di Delpini

"Cardinale, le chiedo tre minuti, ho io la soluzione, per fermare questa emorragia, per chi uccide le donne, bisogna trasformarli in pezzi di ricambio". L'arcivescovo di Milano Mario Delpini è stato interrotto appena salito sul pulpito della chiesa Santa Maria Nascente di Paderno Dugnano (Milano), per la celebrazione dei funerali di Fabio, Daniela e Lorenzo, genitori e figlio uccisi la scorsa settimana nella loro casa di Paderno Dugnano, nel Milanese, dal figlio maggiore di 17 anni. L'uomo ha preso la parola dopo essere riuscito a raggiungere l'altare mentre Delpini aveva appena dato inizio alla messa. Bloccato dai carabinieri, è stato allontanato.



