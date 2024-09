Sala, bene ogni ipotesi di convivenza tra i club a San Siro

Domani a Palazzo Marino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà i vertici di Milan e Inter che gli daranno la risposta sul futuro di San Siro, se decideranno di ristrutturarlo come auspicato dall'amministrazione.

"Vedremo domani come arriveranno da me - ha detto il sindaco a margine della presentazione dei mondiali di canoa all'Idroscalo -. Posso solo dire che ogni possibile soluzione che porti alla convivenza delle due squadre" nell'area di San Siro "la vedo positivamente".



