I Mi-Tomorrow Awards ad Acampora, Boeri e Cracco

Il fondatore di PizzAut Nico Acampora, il presidente della Triennale Stefano Boeri, la giornalista e volto Sky Italia Federica Masolin, l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e lo Chef Carlo Cracco, sono alcuni dei personaggi che riceveranno i Mi-Tomorrow Awards, evento clou per i 10 anni della società editrice Pradivio che edita anche MilanoVibra e MilanPress.

Le celebrazioni del decennale inizieranno già con la pubblicazione del numero speciale da collezione di Mi-Tomorrow, in distribuzione digitale e cartacea il 20 settembre, proprio in concomitanza con l'uscita del numero 1 del 22 settembre 2014. Ad ottobre si proseguirà con alcuni eventi all'interno dei Digital Innovation Days in programma al Talent Garden a Milano, dall'8 al 10 ottobre e nella serata del 9 ottobre saranno consegnati i riconoscimenti.

"Abbiamo scelto di premiare chi a nostro avviso ha lasciato il segno in questi anni di profondi cambiamenti - ha spiegato il Direttore Responsabile, Christian Pradelli -.

Proprio rievocando anche uno dei momenti più bui della storia di questa città abbiamo scelto di istituire anche un riconoscimento alla memoria di Martina Luoni, che durante la pandemia ebbe il coraggio di denunciare le criticità del sistema sanitario per i malati oncologici". "Ricordo quando dieci anni fa, prima ancora della nascita di Mi-Tomorrow, ci guardavano come degli alieni perché ritenevamo di poter affermare una nuova testata milanese, cartacea e gratuita - ha aggiunto il Presidente e Ad di Pradivio, Piermaurizio Di Rienzo - Oggi, pur in presenza di tanti cambiamenti che abbiamo cercato di cogliere quali opportunità, possiamo festeggiare un decennale di attività con tanti amici, collaboratori e aziende che hanno continuato a supportare quell'idea un po' folle".



