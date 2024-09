Apre a Milano la nuova Casa Feltrinelli

Apre a Milano Casa Feltrinelli, il nuovo luogo di lavoro del Gruppo, a pochi passi dalla Fondazione, al civico 17 di via Maurizio Quadrio, dove 3500 mq ospitano quasi trecento postazioni di lavoro. È la prima volta che Feltrinelli riunisce in un unico luogo le attività di tutte le sigle editoriali, delle librerie, arrivate a 121 in tutta Italia, e dei tre siti di e-commerce.

Casa Feltrinelli è stata presentata alla seconda edizione dei Palinsesti Feltrinelli, racconto delle principali novità editoriali dell'autunno, affidato alle voci di autori come Richard Ford, Dario Fabbri e Annie Cohen-Solal, saliti sul palco nel corso della serata, o come Gillian Anderson, Alessandro Baricco, Claudio Bisio e Daniel Pennac, intervenuti in collegamento.

Un viaggio scandito da oltre venti titoli in uscita: per Feltrinelli, Il Fiore delle illusioni di Giuseppe Catozzella, La prova della mia innocenza di Jonathan Coe, In mezzo a un milione di rane e farfalle di Concita De Gregorio, La vita a volte capita di Lorenzo Marone, Volga Blues di Marzio G. Mian (Gramma), La Donna nel pozzo di Piergiorgio Pulixi, primo autore della nuova collana Narratori Noir, e Il salvatore di bambini di Nello Scavo; e poi ancora, presentati dagli stessi autori durante la serata, Want di Gillian Anderson, Sotto la pelle del mondo di Dario Fabbri, Per Sempre di Richard Ford, Il talento degli scomparsi di Claudio Bisio e Il mio assassino di Daniel Pennac. Ad arricchire le novità editoriali anche le uscite delle altre sigle del polo editoriale: Per questi motivi di Giancarlo De Cataldo (SEM), Scuola vegetale di Carlotta Perego (Gribaudo), Se la rosa non avesse il suo nome di Andrea Pennacchi (Marsilio), Buonvino e il circo insanguinato di Walter Veltroni (Marsilio), La fioritura dei neuroni di Michela Matteoli e il volume a cura di Annie Cohen-Solal e Cécile Debray (Marsilio Arte), catalogo della mostra Picasso lo straniero, a Palazzo Reale a Milano dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025.

Svelate anche le novità del prossimo Natale, tra cui Tutti hanno dei segreti a Natale di Benjamin Stevenson (Feltrinelli), The Christmas Book di AA VV (Marsilio Arte), Il mostro dei colori di Anna Llenas e Versi a Dio a cura di Davide Brullo, Antonio Spadaro, Nicola Crocetti (Crocetti Editore). Per concludere con il primo grande lancio del 2025: L'anniversario di Andrea Bajani (Feltrinelli).

A concludere la serata La notte dei libri - Benvenuti a Casa Feltrinelli, una festa di quartiere con libri, musica e arte grazie alla quale un pezzo di Milano, per una sola notte, diventa la più grande libreria a cielo aperto d'Italia.

In occasione della festa la galleria BIANCHIZARDIN, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ospita una mostra speciale tratta dagli archivi personali della famiglia Feltrinelli, ventuno ritratti di Inge Feltrinelli realizzati da intellettuali, scrittori, fotografi.



