Amazon apre un nuovo centro di distribuzione urbano Fresh

Il nuovo centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Peschiera Borromeo, città metropolitana di Milano, è entrato ufficialmente in funzione. La struttura servirà i clienti di Milano e zone limitrofe che utilizzano Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata. I clienti possono effettuare gli ordini su Amazon.it/fresh o tramite la shopping app di Amazon e selezionare una finestra di consegna di due ore, o di un'ora per i clienti Prime.

Nel nuovo sito, che si estende su una superficie di oltre 10mila mq, Amazon impiegherà oltre 80 dipendenti, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti.

"Il sito di Peschiera Borromeo ci permetterà di fornire ai clienti dell'area milanese una vasta selezione di prodotti freschi di alta qualità, consegnati direttamente a casa dei nostri clienti in modo ancora più rapido e conveniente. In Amazon, ci impegniamo costantemente per innovare e migliorare l'esperienza di acquisto, offrendo un servizio affidabile e facendo risparmiare tempo prezioso ai nostri clienti" ha commentato Simona Sisca, responsabile della logistica per i centri di distribuzione Amazon Fresh in Italia. "L'apertura di questo centro - ha aggiunto - conferma la nostra volontà di continuare ad investire sul territorio lombardo, dove abbiamo già creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato tra centri logistici, uffici e data center. Questo non sarebbe possibile senza un dialogo costante e aperto con le istituzioni locali".



