Grave incidente tra un camion e una moto questa mattina in via Nerviano a Lainate, nel Milanese, dove è morto l'uomo in sella alla due ruote. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7 nei pressi di un'azienda agricola per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Rho.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA