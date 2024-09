Chiambretti, riporterò in Rai anche restyling 'Portalettere'

Riporterà in tv il Portalettere, uno dei suoi programmi di punta agli inizi degli anni '90, Piero Chiambretti, che da domani torna su Rai 3 con la seconda edizione di Donne sull'orlo di una crisi di nervi.

"Sarà un restyling e io, che non ho più l'età per camminare sulle strade e suonare campanelli, cosa che ormai fanno tutti, farò le mie interviste su una barca che naviga sul Tevere - ha detto il conduttore negli studi Rai di viale Mecenate - Si intitolerà infatti Finché la barca va e si occuperà d politica a 360 gradi". Sarà il secondo programma di Chiambretti in Rai, dove è rientrato dopo 15 anni di Mediaset. "A questo proposito ci tengo a precisare che la mia decisione di tornare in Rai è stata una scelta romantica, vorrei finire qui la mia carriera - ha spiegato il conduttore ricordando che non teneva una conferenza stampa da una decina di anni - E non è vero che da Mediaset sono stato cacciato, Pier Silvio Berlusconi aveva pronto un programma da offrirmi, ma ha capito il mio desiderio ed è rimasto un grande rapporto di stima, affetto e rispetto reciproci".

Un clima che ha ritrovato dopo anni anche in Rai, ha voluto sottolineare. "Se Telemeloni c'è io non l'ho vissuta - ha aggiunto - Mi hanno dato carta bianca, nessuna pressione e nessuna censura".



