A2A, da Rea Dalmine nuovo teleriscaldamento pulito per Bergamo

Dal termovalorizzatore Rea Dalmine arriva "nuovo calore pulito per ampliare il teleriscaldamento" di Bergamo. A2A annuncia in una nota che il progetto, avviato nel 2019, con la stipula dell'accordo tra le due società, è arrivato alla conclusione.

Il progetto ha comportato un investimento da oltre 30 milioni di euro per sfruttare il calore di scarto dell'impianto di Dalmine e poter ampliare la rete del teleriscaldamento di altri 22 km. Con il nuovo sistema saranno serviti 11mila appartamenti equivalenti, evitando l'emissione in atmosfera di circa 15mila tonnellate di CO2, pari a quella che sarebbe eliminata da 25.000 pannelli fotovoltaici.

"Il recupero di calore dal nostro impianto di termovalorizzazione è la dimostrazione concreta di come l'innovazione tecnologica e la sostenibilità possano convergere per generare valore, ridurre lo spreco di risorse e promuovere una gestione più efficiente dell'energia", ha spiegato il presidente di Rea Dalmine Marco Sperandio.

In un recente studio che abbiamo elaborato con Ambrosetti, "è emerso in maniera evidente come il teleriscaldamento sia una delle leve più efficaci per decarbonizzare le città", ha commentato l'a.d. di A2A Renato Mazzoncini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA