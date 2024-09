A2a amplia il teleriscaldamento di 11mila appartamenti a Bergamo

Accordo tra A2a e Rea Dalmine per ampliare la rete di teleriscaldamento a Bergamo. Lo hanno siglato oggi l'amministratore delegato della multiutility Renato Mazzoncini e il presidente della società che gestisce l'inceneritore di Dalmine (Bergamo) Francesco Bramani. Grazie all'intesa, dal prossimo autunno, A2A Calore e Servizi (gruppo A2a) potrà infatti portare "calore pulito" in città, riscaldando fino a 11mila appartamenti in più. Grazie all'utilizzo del calore di scarto dell'impianto Rea Dalmine sarà quindi possibile evitare l'emissione in atmosfera di 15mila tonnellate di CO2 l'anno. Il recupero di calore aumenterà inoltre l'energia termica a disposizione della rete del 50%, con un aumento in 5 anni di 2,6 milioni di metri cubi di volumetria riscaldata.

"Il teleriscaldamento è una delle leve più efficaci per decarbonizzare le città", spiega Mazzoncini sottolineando che nel caso di Bergamo si tratta di un impianto di nuova generazione, "che non utilizza fonti fossili ma cascami termici". Secondo il manager, che è docente e membro dell'advisory board del Politecnico di Milano, "il recupero di calore è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile che A2a sta perseguendo in tutte le sue filiere". "Stiamo lavorando - argomenta - affinché il teleriscaldamento utilizzi sempre più il calore di scarto dei grandi impianti industriali come i termovalorizzatori, le acciaierie e i data center, per riscaldare e rinfrescare le abitazioni senza produrre ulteriore CO2".

"Con il collegamento a Rea Dalmine - conclude - Bergamo potrà ampliare la propria rete grazie a calore pulito: un contributo importante per vincere la sfida del Climate City Contract e raggiungere la neutralità climatica già nel 2030".



