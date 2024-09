Fontana: 'Milan-Inter insieme per lo stadio soluzione migliore'

Il fatto che Inter e Milan restino insieme per quanto riguarda la partita dello stadio "mi sembra la soluzione migliore. Credo che l'idea di creare due stadi fosse difficile anche dal punto di vista della sostenibilità".

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia dove è stata presentata la nuova web app 'Lab Lab' per far incontrare studenti e aziende.

"Penso sia la strada giusta, poi decideranno le società quale delle varie ipotesi prendere in considerazione. Ma il fatto che siano alleate sicuramente dà una maggior possibilità di un risultato positivo" ha aggiunto.



