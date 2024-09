A Milano parte la vigilanza armata anti-abusivi nelle case Aler

Vigilanza armata in servizio sette giorni su sette e 24 ore su 24, un presidio di sicurezza fisso, pattugliamenti e videosorveglianza. Parte dal quartiere San Siro di Milano il piano per la lotta all'abusivismo nelle case Aler, cioè negli alloggi popolari di Regione Lombardia. In via Zamagna 4 c'è infatti il primo complesso di alloggi popolari presidiato da vigilantes armati, progetto che sarà esteso ad altre zone Aler di Milano.

L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha effettuato oggi un sopralluogo per fare il punto sulle nuove misure di sicurezza. Da alcuni giorni Aler Milano ha attivato una nuova guardiania all'interno del fabbricato, presidiata da vigilantes armati che monitorano le telecamere di videosorveglianza posizionate nelle zone sensibili. Servizi di guardia armata sono costantemente operativi per effettuare pattugliamenti e attività di ronda all'interno dello stabile, controllando scale, cantine e solai. Un'autovettura della vigilanza è parcheggiata di fronte al civico 4 per segnalare una presenza visibile e continuativa.

"In diverse zone di Milano - ha detto Franco - c'è una situazione di sospensione della legalità. E Regione, nonostante non sia di sua diretta competenza, interviene con misure concrete, finalizzate a riportare legalità e sicurezza. Serve un impegno sempre maggiore da parte di tutte le istituzioni preposte".

In via Zamagna 4, recentemente, sono stati liberati 24 appartamenti occupati da abusivi attraverso un intervento congiunto di Aler Milano, Prefettura e Forze dell'ordine: gli alloggi saranno riassegnati con lo scorrimento della graduatoria. "Il piano di recupero delle abitazioni ha funzionato grazie alla collaborazione tra istituzioni - ha commentato Franco - e attualmente non ci sono occupazioni abusive nelle 119 abitazioni del civico 4. Contiamo che la situazione resti tale grazie alle azioni di prevenzione e deterrenza".

Il nuovo piano antiabusivismo prevede, come prima fase, l'attivazione della vigilanza armata e delle ronde non solo a San Siro ma anche nei quartieri di Corvetto e Gratosoglio.





