Strage in famiglia, i funerali il 12 settembre a Paderno

Saranno celebrati giovedì prossimo, 12 settembre, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente di Paderno Dugnano (Milano) i funerali di Fabio, 51 anni, Daniela, 48 anni, e del figlio Lorenzo di 12 anni, uccisi a coltellate, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre, dall'altro figlio e fratello di 17 anni, ora nel carcere minorile Beccaria accusato di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione.

Ad officiare le esequie, come ha riferito la sindaca di Paderno Anna Varisco, sarà l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Saranno chiuse per alcuni tratti alcune strade vicino alla chiesa per consentire l'afflusso delle persone ai funerali.

I nonni e gli altri familiari del 17enne hanno sempre ripetuto in questi giorni che, malgrado ciò che è successo, vogliono restare vicini al 17enne e non abbandonarlo. Tanto che, dopo che sarà arrivato l'ok del giudice, potranno incontrarlo nel carcere minorile.

Intanto, la difesa, col legale Amedeo Rizza, lavora ad una consulenza psichiatrica con la nomina di un esperto per un'eventuale richiesta di perizia per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. "Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima", aveva spiegato, interrogato, il ragazzo, dicendo, però, che non ce l'aveva con la famiglia nello specifico e non fornendo un movente preciso per la strage.



