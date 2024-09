Prometeon porta la sostenibilità all'Iaa di Hannover

Prometeon Tyre Group, società che opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e Otr, sarà presente all'Iaa Transportation 2024, la manifestazione dedicata alla mobilità commerciale, focalizzando la sua offerta su logistica, veicoli commerciali, autobus e settore del trasporto in generale in programma ad Hannover, Germania, dal 17 al 22 settembre.

Lo stand di Prometeon offrirà l'occasione ai visitatori di scoprire due significative anteprime mondiali: il nuovo prodotto dedicato al trasporto Coach, Prometeon C02 con l'80 per cento dei materiali riciclati e certificati o provenienti da fonti rinnovabili, e Prometeon SuperFleet, la nuova soluzione di fleet management sviluppata per rispondere alle crescenti esigenze di una vasta gamma di flotte.

"Siamo entusiasti di partecipare all'Iaa Transportation, dove avremo l'opportunità di presentare le nostre ultime innovazioni in termini di prodotti e servizi. Questa edizione ci darà l'occasione di presentare Prometeon C02 Coach, il nostro primo pneumatico in classe A di resistenza al rotolamento, frutto del nostro costante impegno nella sostenibilità", afferma Sabina Oriani, Head of Sales & Marketing di Prometeon Tyre Group. "Inoltre, lanceremo SuperFleet, la nuova soluzione - prosegue - di fleet management progettata per supportare le flotte partner grazie a strumenti che migliorano l'efficienza e la sostenibilità nella gestione dei pneumatici lungo tutto il loro ciclo di vita. Tutto ciò sarà garantito grazie ad una collaborazione sempre più forte con la rete SuperTruck, che oggi conta 400 rivenditori in tutta Europa".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA