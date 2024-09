Mozart protagonista del Back to the City Concert al Bam

Il consueto concerto gratuito di rientro in città alla Biblioteca degli Alberi di Milano, ormai arrivato alla sesta edizione, quest'anno sarà dedicato a Mozart.

Il 15 settembre la Camerata Salzburg e la violinista Veronika Eberle saliranno sul palco per eseguire la sinfonia numero 40 e il concerto per violino e orchestra n. 5 Türkish.

Ma la musica di Mozart risuonerà in citta da oggi con dieci appuntamenti di avvicinamento al concerto nel parco che è il clou della programmazione culturale annuale di Bam- fondazione Catella con la direzione artistica di Francesca Colombo a partire da questa sera al Rob de Mat nel quartiere Dergano, mentre in Bovisa domani risuoneranno Giovanni Falzone "Freak Machine" con Munedaiko, trio di tamburi sacri giapponesi.

Certosa District, auditorium di fondazione Aem sono altre sedi degli appuntamenti che esplorano diversi linguaggi musicali, dalla lirica, al jazz, al rock, avendo Mozart sempre come filo conduttore. Appuntamenti che si svolgono anche a Bam sabato e domenica con guide all'ascolto, laboratori per bambini e adulti fino al concerto delle 20.

"Il Back to the City Concert di quest'anno - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - rappresenta un'occasione speciale per la nostra città: non solo un concerto open air incentrato sull'immortale musica di Mozart, ma un vero e proprio viaggio culturale che si snoda in dieci tappe attraverso i quartieri di Milano" con "l'obiettivo di avvicinare sempre più persone alla musica classica e promuovere il benessere della comunità attraverso l'arte". Si tratta di un "concerto speciale" ha aggiunto Colombo con un "respiro internazionale" e la capacità di "uscire da BAM e andare verso il pubblico nei quartieri milanesi grazie ad una rete di collaborazioni e attirare nuovo pubblico con programmi curiosi e con tante 'variazioni sul tema'".

Quello che resta è la "condivisione virtuosa dello spazio pubblico e della cittadinanza che lo vive quotidianamente mettendo in connessione la comunità di BAM, innovativo modello di gestione pubblico-privato realizzato da Fondazione Riccardo Catella con COIMA ed il Comune di Milano e l'intera città" ha osservato Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella.



