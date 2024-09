Morto il giornalista bresciano Roberto Barucco

Il giornalista Roberto Barucco, storica firma dI testate bresciane e lombarde, è morto oggi. Aveva 60 anni, era malato da tempo. I funerali si svolgeranno giovedì alle 15.30 nella chiesa Parrocchiale di Flero in provincia di Brescia. Era nato nel capoluogo. La salma riposa nella Sala del Commiato della clinica Poliambulanza di Brescia.

Barucco, scrittore ed editore, oltre che giornalista professionista aveva cominciato con Bresciaoggi, collaborando poi con la Notte, il Giornale di Brescia e Il Sole 24 Ore. È stato consulente presso il Sottosegretario Regionale ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali. Attualmente dirigeva "Impresa Bresciana" e "Questa Brescia News and Podcast".

Stava curando il lancio di Plus Tv-Canale 814. Ha scritto molti libri tra cui "Gianni quasi Neve", "70 ottime annate", "La Vita Insieme", "Corsa d'autore", "Sei limoni, una lira" e "Lockdown Brescia". Lascia la moglie Roberta e il figlio Lorenzo Elia di sette anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA