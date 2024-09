La GdF scopre una piantagione di cannabis nel Parco del Ticino

Una piantagione di cannabis è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia in una zona impervia e raggiungibile solo dal fiume del Parco del Ticino.

I finanzieri, che hanno raggiunto il posto con il supporto dei mezzi dei vigili del fuoco - hanno trovato circa 200 piante alte 2 metri e mezzo, interrate in diversi aree e disposte in una serie di filari organizzati e attrezzati di irrigatori alimentati da pannelli solari portatili. In tutto è stato sequestrato circa un quintale di stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato oltre un milione di euro.

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono per cercare chi gestiva la piantagione.



