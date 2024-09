In piazza Duomo a Milano la festa per gli 80 anni del Csi

Sport, laboratori ed esibizioni per l'evento che trasformerà piazza Duomo a Milano nella più grande festa dello sport che si sia mai vista in Lombardia. È il cuore del "sogno" di Csi Milano, in occasione degli 80 anni del Centro Sportivo Italiano, che si celebrerà nel cuore del capoluogo lombardo il prossimo 14 settembre, presentato all'ultimo piano della Allianz Tower di Milano. L'evento è nato grazie alla collaborazione di Regione Lombardia e Comune di Milano, con il patrocinio di Coni, comitato regionale Lombardia.

"Per festeggiare 80 anni di sport in oratorio nei quartieri e nelle periferie della città, abbiamo pensato di convocare in piazza Duomo il popolo delle società sportive del territorio - ha spiegato Massimo Achini, presidente Csi Milano - il tesoro nascosto dei nostri territori che svolgono un servizio educativo e dove i ragazzi incontrano i valori veri della vita. La piazza verrà trasformata - ha aggiunto - in un grande villaggio sportivo con tantissime attività sportive, la casa delle associazioni".

Attorno al sagrato verranno allestiti campi dedicati ai diversi sport, quelli di squadra come calcio, pallavolo, basket, fino alla ginnastica ritmica, la scherma e l'arrampicata. Nei vari gazebo simulatori di Formula 1 e canoa. Presente anche la Nazionale Italiana Pallavolo Sordi e i giovani dei reparti di oncologia pediatrica di numerosi ospedali, impegnati nella Winners Cup.

"Lo sport non è solo un modo per competere e far nascere futuri campioni, ma educarli a qualcosa di più grande, al lavoro di squadra - ha detto Federica Picchi, sottosegretaria con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia - il punto è chi siamo e cosa facciamo per rendere migliore la nostra società".

Alla festa sono attesi ex campioni dello sport (l'arcivescovo di Milano, monsignor Delfini, presenterà il primo editto dedicato alle società sportive) tra i quali Andrea Zorzi, Claudio Galli, Beppe e Franco Baresi, Giuseppe Bergomi e Cesare Prandelli, Alberto Zaccheroni e Dino Meneghin. Portabandiera Csi saranno l'ex campione Olimpico Antonio Rossi e Giusy Versace, atleta paraolimpica. Al torneo nazionale sindaci e curia milanese "Don Camillo e Peppone" parteciperanno il sindaco di Milano Beppe Sala e lo stesso arcivescovo Delpini, per il calcio di inizio.

"La cosa bella è che lo sport possa identificarsi con la cultura educativa, che è quello che fa il Csi - ha dichiarato Marco Riva presidente Coni Lombardia - per cui siete davvero la prima agenzia educativa del territorio. Non è sempre facile trovare un ambiente del genere in ambito sportivo, perciò grazie Csi".

Durante l'evento faranno il loro ingresso anche le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, due vivaci ermellini. All'evento partecipa anche la Fondazione Milano-Cortina 2026: "è bello aver siglato un accordo tra Milano-Cortina e Csi - ha detto Iacopo Mazzetti, Fondazione Milano Cortina - perché siete voi che state con i ragazzi tutti i giorni, Csi rappresenta i valori dello sport".



