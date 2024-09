Domenica la Scala apre le porte e omaggia Puccini

Domenica prossima la Scala apre le porte al pubblico con due visite guidate gratuite per far conoscere tutte le componenti del teatro, laboratori inclusi.

L'iniziativa, che lo scorso anno aveva registrato il soldout, sarà dedicata alle opere di Puccini, nel centenario della morte.

Le visite (in due turni alle 11 e alle 14) prevedono un percorso a tappe che permette di scoprire le attività dei laboratori e del palcoscenico scoprendo le voci dell'Accademia dirette da Alessandro Bonato e i segreti di una classe di danza con la masterclass di Manuel Legris, presentati da Mario Acampa.

Lalla (Mirjam Schiavello), protagonista della serie di spettacoli per bambini Lalla & Skali, accoglierà i visitatori nel foyer dove sono esposti alcuni dei costumi realizzati dalla sartoria della Scala per la Turandot andata in scena nei mesi scorsi. Nel ridotto dei palchi sono invece visibili costumi e calzature di personaggi di opere pucciniane, ma anche la dimostrazione del tappeto tattile-sonoro per i più piccoli con Matteo Gavazzi. Il terzo ridotto, quello delle Gallerie ospiterà i tavoli di lavoro delle parruccaie, dell'elaborazione costumi, elaborazione attrezzeria e la postazione trucco. Saranno esposte inoltre alcune parrucche e alcuni oggetti di attrezzeria.

Alla fine del tour, i visitatori si trasformeranno in spettatori per lo spettacolo presentato da Mario Acampa (regista del Cappello di paglia di Firenze di Nino Rota in scena in questi giorni). Alessandro Bonato dirigerà l'Orchestra dell'Accademia in brani di opere pucciniane interpretate dai soprani Laura Lolita Perešivana e Greta Doveri e dai tenori Pierluigi D'Aloia e Haiyang Guo. Protagonista assoluto della seconda parte dello spettacolo sarà il Direttore del Corpo di Ballo Manuel Legris, che in una masterclass mostrerà al pubblico il processo di preparazione e perfezionamento di una scena di balletto.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su tickets.teatroallascala.org.



