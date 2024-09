A2a e Sea realizzeranno un impianto solare nello scalo di Linate

A2a e Sea (Aeroporti milanesi) hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno dell'aeroporto di Milano Linate. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione coinvolge il Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Esapro e "rafforza ulteriormente la partnership focalizzata alla decarbonizzazione degli aeroporti milanesi, avviata nel 2022 a seguito dell'acquisizione della Società Sea Energia da parte di A2a".

Il nuovo progetto prevede la costruzione di un impianto a terra su strutture a "inseguimento solare mono-assiale con moduli monocristallini, bi-facciali e antiriflesso ad alta efficienza", in grado di produrre oltre 10 GWh di energia rinnovabile l'anno. L'infrastruttura - viene spiegato - verrà realizzata su un'area a prato di circa 9 ettari nella zona nord-ovest dell'aeroporto e sarà operativa dal 2025.

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa A2a - Esapro fornirà il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto per 9 anni. Con la produzione di energia verde lo scalo di Linate sarà in grado di soddisfare il 20% del proprio fabbisogno annuale e contribuirà al risparmio di circa 5mila tonnellate annue di C02, equivalenti a quanto riesce a catturare una foresta di conifere dall'estensione di oltre 160 ettari



