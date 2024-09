A Pavia la terza edizione del festival del verde "Horti Aperti"

Bosco e giardino. E' il tema della terza edizione di "Horti Aperti. Festival del Verde in città", in programma sabato 21 e domenica 22 settembre negli Horti del Collegio Borromeo di Pavia: una mostra-mercato del vivaismo di qualità e della biodiversità agricola, incentrata sui temi della sostenibilità. Un appuntamento culturale che prevede anche un fitto programma di incontri dedicati al giardinaggio e alla natura, curati da esperti del settore ed ospiti famosi con conferenze e workshop nella sezione "Horti Aperti Lab".

L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale "Ticinum Festival", in collaborazione con il Collegio Borromeo di Pavia, l'Università e l'Orto Botanico. "L'edizione di quest'anno è un invito a sposare un'idea di paesaggio e di giardinaggio intelligente e sostenibile, ispirata dall'esempio di quanto accade negli ecosistemi naturali - spiega Carlo E. Gariboldi, direttore artistico e ideatore della mostra -. Sarà una festa di profumi e colori, ma anche un'occasione unica per acquistare le migliori varietà ornamentali o da frutto".

L'area boscata del grande parco del Collegio Borromeo, nel cuore di Pavia, si trasformerà in un vero giardino, ospitando una selezione di vivaisti specializzati provenienti da tutta Italia. Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio di Neurologia Vegetale dell'Università di Firenze, aprirà il programma degli incontri, sabato 21 settembre alle 11, con una lectio magistralis dal titolo "Quanto sono eroiche le piante?".

Interverranno anche il climatologo Mario Giuliacci, con la lezione "Il verde del Pianeta è a rischio?", e il "maestro-giardiniere" Carlo Pagani con una seria provocazione sul tema "Un giardino può far da sè?".

Il Festival "Horti Aperti" è sostenuto anche dal Comune di Pavia: "Crediamo molto in questa manifestazione - sottolinea il sindaco Michele Lissia - perché è dedicata a un tema che ci sta a cuore: vogliamo centrare: realizzare una città più sostenibile, nella quale i pavesi siano davvero a contatto con la natura".



