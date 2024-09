A Niguarda un ambulatorio di salute mentale perinatale

All'ospedale Niguarda di Milano apre un ambulatorio di salute mentale perinatale che si occuperà della diagnosi e della presa in cura delle donne che hanno disagi emotivi in gravidanza e post parto.

Secondo le stime epidemiologiche, una donne su cinque soffre di fragilità psichiche ed emotive in gravidanza o dopo il parto.

L'ambulatorio, ha spiegato il direttore generale di Niguarda e presidente della fondazione Alberto Zoli, ha "l'obiettivo di fornire interventi principalmente nel primo anno dopo il parto ma che apre alla possibilità di accogliere donne che presentano disturbi emotivi e psicologici nella tarda gravidanza e in qualsiasi momento fino a quando il loro bambino non ha compiuto tre anni". Si tratta di colloqui clinici psicologici, percorsi di psicoterapia, consultazioni di coppia e interventi psicoeducativi rivolti in particolare alle donne dimesse dal punto nascita.

La struttura, inaugurata oggi alla presenza anche dell'assessore comunale al Welfare Lamberto Bertolè, è stata realizzata grazie alla fondazione Ospedale Niguarda e a Intesa Sanpaolo e rientra nel progetto Close2Mi, finanziato da Regione Lombardia.

"Condividiamo con la Fondazione Niguarda - ha sottolineato Paola Bonassi, chief social impact officer di Intesa Sanpaolo - l'obiettivo di proporsi quale 'ponte' fra l'ospedale e il territorio con una particolare attenzione alle persone in situazione di vulnerabilità"- "La maternità - ha aggiunto l'assessore lombarda alla Famiglia Elena Lucchini - deve essere sempre più considerata un'esperienza che richiama l'attenzione e l'impegno dell'intera comunità, per questo Regione Lombardia ha voluto sostenere concretamente attraverso il bando del Terzo settore questo progetto di grande valore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA