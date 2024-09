Torrente esonda per la pioggia a Bergamo, negozi e box allagati

Decine di box e scantinati sono rimasti completamente allagati a Bergamo a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città oggi all'alba. Il torrente Morla, che attraversa il centro abitato, è esondato, allagando strade - in particolare via Baioni - negozi e abitazioni. I danni sono ingenti.

Il centro 'Sport Più' è stato inondato e anche la sua piscina coperta si è riempita dell'acqua del torrente, che ha rotto gli argini. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state oltre 150 e i pompieri, assieme alla protezione civile, stanno via via smaltendo gli interventi, spesso utilizzando le idropompe. L'attività proseguirà fino a sera. In alcuni palazzi manca ancora l'energia elettrica. Non si registrano persone ferite.

Intanto per facilitare le operazioni di svuotamento e pulizia di garage e cantine allagati per il maltempo della scorsa notte, il Comune di Bergamo, la Protezione civile e Aprica (Gruppo A2A) hanno organizzato una raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti a bordo strada, previsto per oggi e domani.



