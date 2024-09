Sciopero dei trasporti, a Milano chiudono tutte le metro

E' iniziato come previsto anche a Milano lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a livello nazionale e riguardante il trasporto pubblico locale.

Dopo le 24 ore di disagi sul servizio ferroviario di ieri, oggi potrebbero esserci problemi alla circolazione degli autobus in superficie nelle città dalle 18 a fine servizio, mentre sono chiuse tutte le linee metropolitane del capoluogo fino a domani mattina.

La Polizia locale non segnala al momento criticità particolari legate al rallentamento o alle interruzioni del servizio di trasporto.

Lo sciopero, come riporta Atm, è stato proclamato "nell'ambito della vertenza per il rinnovo del CCNL e dopo la prima azione del 18 luglio 2024, a conferma delle rivendicazioni già oggetto della piattaforma volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".

