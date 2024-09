Nel 2025 in Lombardia il Festival dei borghi più belli d'Italia

Nel 2025 la Lombardia ospiterà il Festival nazionale de I Borghi più belli d'Italia a Bellano, in provincia di Lecco, dove saranno riunite tutte le Regioni italiane, i sindaci dei borghi dell'associazione, le istituzioni e gli stakeholders.

"Un grande evento che rilancerà la Lombardia come 'terra di borghi' e Regione a vocazione turistica", commenta l'assessore al Turismo della Regione Lombardia Barbara Mazzali al termine della due giorni del XVI Festival Nazionale de 'I Borghi più Belli d'Italia' a Oriolo e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, in Calabria.

Tra le numerose autorità presenti, c'era anche Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, che ha ricevuto il testimone dal sindaco di Rocca Imperiale, Giuseppe Ranù, e dall'associazione 'I Borghi più Belli d'Italia', guidata da Fiorello Primi.

"I borghi italiani e lombardi - ha osservato Mazzali - sono un inestimabile tesoro paesaggistico e culturale. Sono il cuore pulsante della storia e delle tradizioni, anche enogastronomiche, delle nostre comunità locali. Ringrazio quindi l'associazione 'I Borghi più belli d'Italia' per l'incredibile lavoro svolto dal 2002 nella promozione di questi luoghi, che stanno sempre più attirando anche i turisti stranieri".

Attualmente, i borghi che fanno parte dell'associazione I Borghi più belli d'Italia sono 362, diffusi su tutto il territorio nazionale, mentre in Lombardia se ne contano 26.





