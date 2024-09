Fp Cgil, Beccaria ha limiti strutturali e non è un luogo sicuro

Il carcere minorile Beccaria di Milano, non è "un luogo detentivo sicuro". Il segretario della Fp Cgil Milano Cesare Bottiroli lo ha ribadito dopo l'evasione ieri di tre ragazzi, che fa seguito alla rivolta della settimana scorsa e a evasioni e danneggiamenti del passato.

"Come sindacato, come Fp Cgil Milano siamo molto preoccupati perché - ha spiegato in una nota - ci sembra che lo sguardo sia distolto dai nodi veri, quelli che vanno sciolti prima che avvengano i fatti di cronaca, quelli che dovrebbero fare finalmente notizia". Ovvero le cause di evasioni e proteste che sono gli "evidenti limiti strutturali" del "fatiscente" Beccaria, "integrato in altre strutture e uffici in cui non sono previsti regimi detentivi e da cui è possibile uscire con molta facilità" e "la sempre più pesante carenza di Polizia Penitenziaria che porta l'oramai insufficiente personale a carichi di lavoro insostenibili, con straordinari e salti di riposo diffusi".

Cause che "i vertici dell'Amministrazione, del Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità, e più in generale di governo, tendono a nascondere come si nasconde la polvere sotto al tappeto".

Secondo il sindacalista, "se non si interviene immediatamente sulle problematiche, se non si pone urgentemente riparo a queste criticità, dotando il l'Ipm Beccaria di agenti in numero congruo alla effettiva occupazione della popolazione detenuta e rivedendo la strutturazione degli spazi all'interno dell'istituto, ci troveremo di continuo ad assistere impotenti a nuovi disordini, a nuovi tentativi di fuga, a nuove violazioni della sicurezza dentro e fuori il carcere". Il Beccaria per l'opinione pubblica e i media fa notizia solo quando sale alla ribalta per agitazioni in atto o per tentativi di fuga. Come sindacato, come Fp Cgil Milano siamo molto preoccupati perché ci sembra che lo sguardo sia distolto dai nodi veri, quelli che vanno sciolti prima che avvengano i fatti di cronaca, quelli che dovrebbero fare finalmente notizia".



