Droga all'esterno del bar, sospesa la licenza al titolare

Il Questore di Milano Bruno Megale ha sospeso per 15 giorni della licenza al titolare del "Bar Palma d'Oro" in via Palmanova a Milano, all'esterno del quale la Polizia di Stato ha fermato due clienti con un panetto di 100 grammi di hashish, lo scorso agosto. Durante un controllo gli agenti hanno bloccato i due avventori e li hanno perquisiti e identificati. Uno dei due, con alle spalle precedenti per spaccio, ha tentato di disfarsi dello stupefacente ma è stato bloccato e arrestato.



