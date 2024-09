Assessore lombardo a sigle dei trasporti, 'sostegno al comparto'

L'assessore lombardo ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato una delegazione delle sigle sindacali che oggi hanno indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale assicurando "il totale impegno della Regione nel sostegno ad un comparto strategico per i nostri territori".

Tra le rivendicazioni dei lavoratori ci sono il mancato rinnovo del contratto nazionale dei trasporti, la carenza di personale e la richiesta di maggior sicurezza per i conducenti, i cittadini e il personale viaggiante.

"Un incontro proficuo - ha detto Lucente - improntato alla massima collaborazione. Ricordo che siamo l'unica Regione italiana che ogni anno sostiene il Tpl su ferro, gomma e tutte le altre modalità di viaggio, con oltre 400 milioni di risorse proprie. Senza dimenticare, inoltre, che Regione Lombardia ha già anticipato 650 milioni di euro, le risorse per tutto il 2024, comprese quelle statali, in attesa della definizione della quota delle risorse dedicate al Tpl su gomma derivanti dal Fondo nazionale trasporti".

In totale, "dall'inizio dell'anno Regione ha finanziato 810 milioni di euro a favore del trasporto pubblico autofilometrotramviario" ha proseguito Lucente, sottolineando che in Conferenza Stato-Regioni "ho rimarcato la necessità di una rimodulazione delle risorse erogate dal governo, tenendo conto delle differenti dimensioni del trasporto pubblico".

Una Regione come la Lombardia "non può avere gli stessi finanziamenti di realtà molto meno complesse e articolate e dove la gestione del sistema trasportistico è certamente meno oneroso. Proprio per questo - ha concluso - ho avviato da tempo un'interlocuzione con il ministro Salvini, che ha dimostrato attenzione sulla questione e sono convinto che saprà trovare soluzioni più rispondenti alle esigenze delle varie Regioni".





