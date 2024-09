All'Opera San Francesco Milano grandi chef, cinema ed eventi

Dai grandi cuochi, anche stellati, che prepareranno pranzi solidali per raccogliere fondi per i più bisognosi, a una conversazione con Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore, fondatore della neurobiologia vegetale. Sono alcuni degli eventi che animeranno Opera San Francesco per i Poveri nel mese di ottobre, dal 3 al 26, grazie all'evento 'Insieme a San Francesco Oggi'.

Un modo per conoscere da vicino le attività di Opera San Francesco, presente a Milano dal 1959, che quest'anno celebra i 65 anni a fianco delle persone fragili.

"Quest'anno ringrazio i giovani chef che con entusiasmo ed energia hanno accolto il nostro invito per celebrare uno dei momenti fondamentali di fratellanza e comunità, il pasto", commenta fra Marcello Longhi, presidente di OSF.

L'evento 'Grandi Cuochi all'Opera', giunto alla tredicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose, si svolgerà nella storica mensa di corso Concordia. Domenica 6 ottobre gli spazi si apriranno al pubblico per accogliere giovani 5 chef under 35, stellati e non, provenienti da rinomati ristoranti italiani, che porteranno il loro entusiasmo e la loro maestria nella cucina di Opera per un pranzo benefico, a sostegno delle attività per i più fragili.

Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore, fondatore della neurobiologia vegetale, sarà protagonista il 18 ottobre alle 20.45 con una lectio dal titolo "Impariamo dalla solidarietà delle piante", nel segno dell'insegnamento di San Francesco che ha parlato 800 anni fa del pianeta delle creature. Spazio anche al cinema il 10 ottobre alle 20.45 con la proiezione del film Green Border e ai laboratori per bambini il 19 e 20 ottobre.

Secondo i dati dell'ultimo Bilancio Sociale a Opera San Francesco nel 2023 sono state accolte oltre 30mila persone da 130 paesi del mondo. Le due mense hanno distribuito quotidianamente 2800 pasti. Ogni giorno si contano 107 docce e 32 cambi d'abito. Il Poliambulatorio ha garantito 111 visite giornaliere oltre alla distribuzione dei farmaci.



