All'italiana Edi l'Emmy Award per gli effetti visivi

L'Edi, Effetti digitali italiani, ha vinto l'Emmy Award per i vfx (effetti visivi) della serie Netflix 'Ripley' diretta da Steven Zaillian. In oltre 100 scene, distribuite su 6 degli 8 episodi totali, c'è stato l'intervento artistico degli effetti visivi a cura di Edi.

Un lavoro che ha impegnato il team, con la supervisione di Gaia Bussolati, in un lasso di tempo di 4 anni, a partire dalla prima lettura delle sceneggiature alla consegna del lavoro, che è valso la vittoria della statuetta ai Primetime Emmy Awards 2024 nella categoria 'Outstanding Special Visual Effects In A Single Episode', insieme ad altri vendor internazionali tra cui Weta.

L'episodio della serie che è valso la vittoria agli Emmy è "Il sommerso", in cui Edi ha curato il lavoro di set extension, ricreando il panorama sanremese che fa da sfondo a uno dei momenti più centrali della storia. "Nello stesso episodio -spiega l'Edi in una nota - la scena dei bagnanti che giocano sulla riva è stata originariamente girata ad Anzio, il faro che si trova sullo sfondo è proprio quello di Capo d'Anzio che è stato poi circondato da montagne e un panorama ligure".

"Abbiamo lavorato con passione per i dettagli e la storia, è stato molto stimolante - ha commentato Gaia Bussolati - lavorare su documenti storici, in particolare sul paesaggio, i dipinti e sugli edifici come le chiese. Siamo davvero contenti che questa serie abbia ottenuto in tutto il mondo il grande successo che merita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA