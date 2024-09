Agli Arcimboldi stagione 'incontenibile' fino a fine 2025

Archiviata la scorsa stagione con 420.000 spettatori, 82 eventi e un totale di 239 alzate di sipario, il Tam Teatro Arcimboldi di Milano si prepara a dare il via a una "stagione incontenibile", come dice il direttore artistico Gianmario Longoni, presentando con un cartellone che si estende fino alla fine del 2025 e che punta a intercettare un pubblico ben più ampio di quello milanese.

Solo il 20% della platea proviene infatti dalla città, il 20,81% dalla provincia e il 59,19% dal resto d'Italia, con oltre 10.000 biglietti presi all'estero. Al centro della programmazione artistica, debutti assoluti e prime esclusive, come le tappe italiane del primo tour di Les Misérables The Arena Musical Spectacular, la prima nazionale di Anastasia il Musical, le repliche milanesi della produzione internazionale di Mamma Mia! il Musical, la nuova grande produzione de I sette re di Roma con Enrico Brignano, e ancora Lazarus, il musical di David Bowie con protagonista Manuel Agnelli.

A questi si aggiunge Sapore di Mare il Musical, primo grande adattamento teatrale del film cult di Carlo Vanzina. Una produzione originale adattata da Enrico Vanzina, Fausto Brizzi e Maurizio Colombi per la regia di Maurizio Colombi. E poi il debutto assoluto di Frida Mi Amor Opera Musical e il ritorno degli intramontabili The Rocky Horror Show e Peter Pan il Musical. Tanti altri i musical e le grandi produzioni come Elvis The musical, Mare Fuori il Musical, Shen Yun, Il Lago dei Cigni On Ice, Van Gogh Café Opera Musical. Per portare a teatro le nuove generazioni, il Tam ospita anche nuovi generi, con spettacoli tratti dai podcast quali Indagini Live di Stefano Nazzi, che torna dopo 4 sold out della scorsa stagione, One More Time Live di Luca Casadei e Delitti allo specchio di Roberta Bruzzone; performance di celebri content creators e youtubers come Avanguardia Pura di Camihawke e Willwoosh, Esperienze DM di Awed-Dadda-Dose, La Fisica che ci piace del prof. Vincenzo Schettini e Grazie per la domanda di Pierluca Mariti. Il Tam produce inoltre (in collaborazione con Alveare Produzioni) e propone, per la prima volta a teatro, Da Marco a Marco con Marco Cappato, uno spettacolo che parla di vita, di morte e della libertà che le attraversa.

In cartellone altri due spettacoli che non sono solo narrazione artistica, ma anche provocazioni mirate a scuotere le coscienze, come Massimo Recalcati con Scene da un Matrimonio e Paolo Crepet con Mordere il cielo. Teatro di narrazione anche per Siffredi racconta Rocco, un inedito viaggio nella carriera del pornodivo tra aneddoti, suggestioni e ricordi.

Sul palco del Tam anche tanta musica con artisti come Diodato, Fiorella Mannoia, Jack Savoretti, Jethro Tull e Anastacia, ma anche la band russa DDT guidata dal cantante Jurij Ševčuk considerato dal governo russo un dissidente per le sue posizioni pacifiste.

Tam on Tour, gestito e coordinato da Alveare Produzioni, propone inoltre eventi internazionali esclusivi come l'unica tappa italiana della mostra immersiva Tim Burton's Labyrinth, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano alla Fabbrica del Vapore.



