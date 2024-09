A Milano un concerto per Giovanna Marini

La Camera del Lavoro celebra Giovanna Marini, scomparsa a 87 anni lo scorso maggio, con un concerto in programma sabato 14 settembre nell'auditorium Di Vittorio di corso di Porta Vittoria.

Protagonista di oltre mezzo secolo di cultura musicale italiana, Giovanna Marini si è dedicata alla scoperta e all'insegnamento della musica popolare, ma è stata anche compositrice di musiche da film e di teatro. La sua attività è stata marcata anche dall'impegno sociale: ha cantato le storie dei lavoratori, dei progressi civili e sociali, le tragedie e le stragi, l'antifascismo e l'accoglienza. Amica personale di Bruno Trentin, ha avuto con la Camera del Lavoro di Milano un rapporto di collaborazione, dando - fino alla fine della sua carriera - numerosi e memorabili concerti.

Alla Camera del Lavoro le renderanno omaggio Silvia Malagugini, che fu con lei dagli inizi; Le Voci di mezzo, un gruppo vocale protagonista della rinascita del canto popolare e sociale a Milano, e Alessio Lega, due volte Targa Tenco, che interpreterà i canti più noti di Giovanna, da I treni per Reggio Calabria fino a Io vorrei.

L'evento del 14 settembre sarà anche l'occasione per presentare un album uscito postumo, curato da Alessio Lega assieme alla stessa autrice negli ultimi mesi di vita. Un concerto ritrovato del 1981, che è anche una storia d'Italia e della sua musica popolare. Il cd, intitolato 'Tutto questo vuole raccontato. Giovanna Marini dal vivo' (Nota), sarà disponibile in anteprima proprio il 14 settembre.



