A Milano riaprono le docce pubbliche per i senza fissa dimora

A Milano riaprono, dopo lavori di manutenzione e ristrutturazione che hanno interessato l'edificio comunale, le docce pubbliche di via Pucci 3, in zona corso Sempione. L'intervento ha riguardato la riqualificazione delle 22 docce per gli uomini e delle 5 per le donne attraverso il rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli impianti idrico-sanitari, fognari ed elettrici, dell'impianto meccanico di aspirazione dei vapori e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con l'investimento di 361mila euro, finanziato con fondi Pon-Metro e React-Eu, viene restituito alla città un servizio fondamentale dedicato ai senza dimora e alle persone in difficoltà che si aggiunge a quello della struttura di via Anselmo da Baggio.

"Le docce - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé in una nota- sono un servizio fondamentale per le persone più vulnerabili ed è importante che a garantirlo sia l'amministrazione pubblica e che gli ambienti e gli spazi in cui accogliamo questi uomini e queste donne siano funzionali, ma anche belli".

L'accesso è libero e gratuito: oltre a usufruire delle docce, saranno messi a disposizione uno spazio nursery per le mamme con bambini, una lavanderia con lavatrici e asciugatrici, un guardaroba per la distribuzione di indumenti e la stanza dell'ascolto', uno sportello per una valutazione del bisogno e una prima presa in carico. Le docce pubbliche sono un servizio molto richiesto: nel 2023 sono stati oltre 45mila gli accessi nella struttura di Baggio. Con la riapertura di via Pucci si punta a raddoppiare l'offerta entro l'anno prossimo. Ad oggi, sono circa 5.700 le persone che hanno la tessera del servizio. A volte, spiega il Comune, non si tratta solo di persone senza dimora: c'è chi, pur avendo una casa, si trova in difficoltà economica e non riesce a pagare le utenze o non ha a disposizione la lavatrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA