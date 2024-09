A Milano per test universitario, pestato e rapinato in stazione

Uno studente diretto al test di ingresso al Politecnico di Milano è stato picchiato e rapinato da tre persone, il 5 settembre scorso, fuori dalla Stazione Centrale di Milano. Nonostante lo shock e le botte ricevute, ha voluto sostenere il test prima di sporgere denuncia. Gli aggressori, tutti marocchini con precedenti penali e irregolari, di 50, 30 e 20 anni, sono stati fermati per rapina aggravata dalla Polizia di Stato e portati in carcere.

A quanto emerso il ragazzo stava parlando al telefono con il padre, per rassicurarlo di aver viaggiato bene in treno dalla Puglia a Milano, quando è stato accerchiato e colpito a calci, pugni e morsi e poi rapinato dello zaino. Per cercare di camuffarsi i tre hanno usato gli abiti del giovane e poi sono fuggiti. Grazie alle testimonianze di personale Atm che li aveva già visti più volte nel piazzale della Stazione e al racconto della vittima, i tre sono stati identificati. Ora si trovano in carcere a San Vittore.



