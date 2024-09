Fontana, ci opponiamo ai ricorsi alla Consulta sull'autonomia

Regione Lombardia è pronta a costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale contro i ricorsi sull'autonomia differenziata presentati da Puglia e Sardegna. Domani la giunta voterà una costituzione ad opponendum perché "è doveroso - ha spiegato il governatore Attilio Fontana al Giorno - sostenere e difendere il nostro punto di vista e i nostri diritti".

Secondo Fontana, se la Consulta accogliesse i ricorsi la Lombardia subirebbe un danno". "Si tratta di ricorsi - ha aggiunto - avanzati esclusivamente per questioni politiche e strumentali: la lotta contro l'autonomia è tra le poche cose che tengono insieme il centrosinistra".

Non è vero, ha aggiunto replicando alle critiche della Cei, che verrebbe meno la solidarietà. Anzi, "la verità è che la solidarietà viene meno quando un governatore del Sud si rifiuta di assumersi la responsabilità di amministrare in prima persona". E comunque con l'autonomia si può partire dalle materie che non richiedono la definizione di lep, cioè di livelli essenziali delle prestazioni.

Fontana ha spiegato che per queste materie ci potrà essere la prima svolta "entro un anno". "A inizio ottobre incontreremo il ministro Calderoli per confrontarci sulla delega delle materie" ha concluso.



