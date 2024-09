Festivaletteratura chiude con 69mila presenze, tanti giovani

Dati in ulteriore crescita per il Festivaletteratura di Mantova 2024 che chiude l'8 settembre con 69.000 presenze: 48.000 negli eventi a pagamento e 21.000 agli incontri a ingresso libero. Il 6% in più rispetto all'edizione 2023, quando le presenze erano state 65.000 (46.000 negli eventi a pagamento e 19.000 a ingresso libero). Dopo la pandemia c'è stato un costante aumento della partecipazione e in questa edizione è stato anche maggiore il numero degli appuntamenti a ingresso libero.

I volontari sono stati 540 da tutta Italia con una grande partecipazione del pubblico giovane che ha visto iniziative mirate per coinvolgerli come i dj set di Volume! in Piazza Leon Battista Alberti con esibizioni tra gli altri di di Fabio 'Kenobit' Bortolotti, musicista esperto di videogame e il musicista Auroro Boreale che ha infiammato la piazza. In cinque giorni oltre 320 eventi e 300 autori e autrici italiani e internazionali, nonostante le difficoltà meteorologiche e lo sciopero dei trasporti.

Tante le star della letteratura a partire dal giorno d'apertura che ha visto la presenza di Emmanuel Carrere, Colum McCann e Paul Lynch. Tantissimi gli eventi sold out per gli eventi con i grandi autori, ma meritano attenzione anche i "mini sold out - spiega Alessandro Della Casa del Comitato direttivo del Festival - di nuovi format come le prime lezioni di lingua, le lezioni orizzontali e le collane. Eventi che mostrano quanto sia importante per noi l'interazione tra autori e lettori".

Annunciata la prossima edizione, dal 3 al 7 settembre 2025.





