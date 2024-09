Un altro detenuto, in circostanze ancora da chiarire, è evaso mezz'ora fa dall'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano. Lo ha reso noto il sindacato di Polizia Penitenziaria Uilpa. "Siamo allo sfascio più totale - commenta il segretario Gennarino De Fazio -, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anziché cercare capri espiatori, indichino soluzioni concrete, se ce l'hanno".



