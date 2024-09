Cambio al vertice dei Carabinieri di Rho, arriva una donna

E' una donna il nuovo comandante dei Carabinieri di Rho. Il Tenente Colonnello Emanuela Rocca, proveniente dal Comando Generale dell'Arma, è stata infatti designata alla guida del Gruppo al posto del Colonnello Gennaro Cassese il quale, dopo due anni di servizio, ha assnto l'incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Rocca, 44 anni, di Desio, ha una carriera militare cominciata nel 2000, una laurea in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed esterna e un master di 2° livello in Studi Internazionali Strategico-Militari. Tra i vari incarichi, dal 2010 al 2014 è stata vertice della Compagnia di Tivoli e dal 2011 al 2013, con nomina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha ricoperto anche il ruolo di delegato per le Forze Armate Italiane presso il Nato Commitee on gender perspectives.

Dal 2014 è stata Comandante della Compagnia Carabinieri di Messina Centro, dove è stata promossa Maggiore, per poi essere trasferita nel 2017 al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri presso l'Ufficio Addestramento e Regolamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA