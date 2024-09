Beccaria: da domani nuovo comandante e unità supporto

"Nei giorni scorsi si è conclusa un'ispezione presso l'Istituto per minorenni "Beccaria" di Milano, da parte di funzionari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, a seguito della quale sono stati individuati alcuni interventi infrastrutturali da svolgersi con la massima urgenza. Il Nucleo Investigativo regionale dei baschi blu, unitamente alle Forze dell'ordine, è mobilitato per rintracciare i due giovani evasi". Lo afferma in una nota il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità annunciando che da domani, inoltre, "come da disposizione dei giorni precedenti, è previsto l'avvicendamento del comandante del contingente di Polizia Penitenziaria e l'arrivo di un'unità di sostegno agli agenti e al personale. Ad accogliere l'unità e il nuovo comandante, commissario Raffaele Cristofaro, sarà il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA