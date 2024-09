100 anni di Misselvia, paroliera di 'siam tre piccoli porcellin'

Ha compiuto cento anni da pochi giorni e viene festeggiata oggi Elvia Figliuolo, che con il nome d'arte di Misselvia ha composto, o tradotto dall'inglese, le parole di decine di canzoni famose, a partire da 'Tre piccoli porcellini', 'Cantando sotto la pioggia' ma anche brani cantati da Iva Zanicchi, Mina, Adriano Celentano, Bobby Solo, Dalida e Nada.

"Sono stata una delle primissime paroliere della musica italiana" ha raccontato nei mesi scorsi alla trasmissione Rai Le Ragazze che le ha dedicato una puntata.

Nata a Potenza il 3 settembre 1924, da bambina con la famiglia si è trasferita a Pesaro, Bergamo e poi definitivamente a Milano. In Lombardia ancora vive, a Brugherio in Brianza, dove oggi viene festeggiata e ha anche ricevuto una pergamena dal Comune.

La sua carriera è iniziata come impiegata all'Edizione Musicale Francis Day, società con un repertorio americano che doveva venire tradotto. Lei batteva a macchina i testi degli altri "e siccome qualche verso lo correggevo perché ne trovavo uno più adatto - ha ricordato - l'editore Gallazzi mi ha detto 'senti falli tu i testi". Tantissimi i suoi brani ma "la mia canzone più famosa sono I tre porcellini. È una bella canzone ma soprattutto è dedicata ai bambini. E' una canzone che mi piaceva moltissimo. Ne ho parlato al mio editore e lui si è preoccupato di comperare i diritti per l'Italia e il testo lo ha dato a me da scrivere" ha raccontato.



