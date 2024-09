'Una stanza tutta per sé' in caserma dei Carabinieri a Pioltello

È stata inaugurata questa mattina nella caserma dei carabinieri di Pioltello in provincia di Milano "Una Stanza tutta per sé", un locale dedicato all'ascolto protetto delle vittime di violenze di genere, nato dalla collaborazione tra l'Arma e Soroptimist Club Milano Fondatore e Sorptimist Club Milano alla Scala.

Nella stanza dedicata, come già avviene in altre caserme d'Italia, le donne vittime di violenza saranno accolte e troveranno personale specializzato pronto ad ascoltarle e sostenerle nel loro percorso per sporgere denuncia, mentre i loro figli minori potranno giocare in appositi angoli a loro dedicati.

All'inaugurazione hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano, generale Pierluigi Solazzo, la dottoressa Maria Letizia Mannella, coordinatrice del Dipartimento soggetti deboli e vittime vulnerabili della Procura della Repubblica di Milano, il direttivo di Soroptimist International Italia ed il sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti.



