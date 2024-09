Truffato e derubato l'ex arbitro Paolo Casarin

Anche l'ex arbitro Paolo Casarin, oggi 84enne, è finito tra le vittime della classica truffa del finto incidente stradale con parente nei guai, come si legge oggi su 'Il Giorno', e gli sono stati rubati in casa denaro e preziosi per un valore di circa 40mila euro.

L'ex arbitro e opinionista tv ha presentato denuncia il 27 agosto scorso, raccontando di aver ricevuto una telefonata da una persona che si è spacciata per un militare, invitandolo a ritirare un verbale urgente che riguardava il figlio coinvolto in un incidente stradale. Casarin è andato a San Donato Milanese seguendo le indicazioni dell'interlocutore, che ha continuato a tenerlo al telefono per impedirgli di chiamare altre persone.

Dopo mezz'ora, però, l'ex arbitro ha chiuso la conversazione ed è tornato a casa dove ha scoperto che, nel frattempo, qualcuno aveva detto alla moglie di consegnare tutto quello che aveva di prezioso nell'abitazione, sempre con la scusa del figlio che, ovviamente, in realtà stava benissimo.

Casarin si è rivolto ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini del suo impianto di sorveglianza.



