Meloni e Zelensky lasciano Cernobbio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, hanno lasciato il Forum Teha a Cernobbio. È stato il presidente ucraino ha scendere per primo le scale di Villa d'Este, scortato dalla sicurezza. A cinque minuti di distanza è scesa Meloni, rispondendo con un: "Tutto bene, tutto bene", ai cronisti che le chiedevano come fosse andato l'incontro tra i due.

A lasciare la villa poco dopo i due presidenti é stata anche la regina Rania di Giordania, che ha tenuto un intervento al Forum. La regina non ha rilasciato dichiarazioni, ma si é fermata nella hall per alcuni scatti, in particolare per una foto insieme all'ad di Teha Valerio De Molli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA