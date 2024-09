Derubano anziano ma la Polizia li segue, arrestati a Milano

Due romeni di 31 e 50 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto pluriaggravato in concorso e utilizzo indebito di carte di credito, dopo essere stati colti sul fatto mentre rubavano il portafogli a un anziano, approfittando delle sue difficoltà a camminare, per poi tentare di prelevare dal suo conto corrente.

Gli agenti, è accaduto giovedì pomeriggio in via Vitruvio, hanno notato i due mentre passeggiavano osservando le persone intorno e li hanno seguiti. Poco dopo la coppia ha incrociato un anziano con il carrellino della spesa che era appena uscito da un negozio di alimentari. I due, avendolo puntato perché faceva fatica a camminare, lo hanno derubato del portafogli.

I poliziotti hanno continuato a seguirli fino a quando si sono avvicinati ad un bancomat e mentre uno inseriva la carta, l'altro leggeva il pin contenuto nel portafogli. A quel punto li hanno bloccati e arrestati, per poi restituire il portafogli al pensionato.



