Vogue Italia festeggia 60 anni alla Milano fashion week

Vogue Italia festeggia i suoi 60 anni alla Milano Fashion Week con la mostra Sixty Years of Vogue Italia - Sessant'anni di Futuro a Palazzo Citterio. Il percorso espositivo, aperto al pubblico su registrazione dal 19 al 21 settembre, illustrerà, attraverso 60 copertine dall'archivio di Vogue Italia, come l'iconico magazine abbia illuminato i momenti culturali e il contesto storico nel quale è stato anticipatore di tendenze e specchio delle rivoluzioni sociali.

"Erano gli anni Sessanta quando Vogue ha fatto il suo debutto in Italia, un decennio in cui inseguivamo la promessa di libertà di espressione e la possibilità di aprire nuove porte. Da allora, fotografia dopo fotografia, pagina dopo pagina, Vogue ha provato a superare le barriere e gli schemi, senza mai avere paura del cambiamento - dice Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia - Siamo felici di celebrare una storia così importante: l'augurio è che il pubblico possa godere appieno delle rivoluzioni che il magazine ha contribuito a sostenere attraverso la moda e di continuare ad emozionare nuove generazioni di lettori anche per i prossimi sessant'anni".

La mostra è curata da Vogue Italia in collaborazione con Ferdinando Verderi, che ha ideato il concept e il design dell'esposizione, ed è realizzata in collaborazione con Regione Lombardia e Pinacoteca di Brera e con il patrocinio del Comune di Milano e di Camera Nazionale della Moda Italiana.



